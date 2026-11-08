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Politică

Banii de la stat pentru cei care își îngrijesc părinții bolnavi: ce condiții trebuie să îndeplinească îngrijitorul

d Scris de dumitru angelescu (foto/video), ioana ion
Banii de la stat pentru cei care își îngrijesc părinții bolnavi: ce condiții trebuie să îndeplinească îngrijitorul
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Persoanele care își îngrijesc părinții vârstnici pot beneficia de o indemnizație lunară, în anumite condiții, potrivit Legii nr. 17/2000. Sprijinul financiar este acordat îngrijitorului informal, nu reprezintă o majorare a pensiei părintelui și presupune evaluarea gradului de dependență, reducerea programului de muncă și încheierea unui contract cu serviciul public de asistență socială, conform Defapt.ro.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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