Banii de la stat pentru cei care își îngrijesc părinții bolnavi: ce condiții trebuie să îndeplinească îngrijitorul

Persoanele care își îngrijesc părinții vârstnici pot beneficia de o indemnizație lunară, în anumite condiții, potrivit Legii nr. 17/2000. Sprijinul financiar este acordat îngrijitorului informal, nu reprezintă o majorare a pensiei părintelui și presupune evaluarea gradului de dependență, reducerea programului de muncă și încheierea unui contract cu serviciul public de asistență socială, conform Defapt.ro.

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