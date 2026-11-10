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Politică

"Baroul Cluj este, începând de azi, mai sărac”. Lacrimi și mesaje de adio după moartea avocatului Marius Harosa / "A plecat prea repede, dar zâmbetul lui rămâne"

n Scris de nicu mitrea
"Baroul Cluj este, începând de azi, mai sărac”. Lacrimi și mesaje de adio după moartea avocatului Marius Harosa / "A plecat prea repede, dar zâmbetul lui rămâne"
Aosom
Moartea avocatului și conferențiarului universitar Marius Liviu Harosa a provocat un val de emoție în comunitatea juridică din Cluj-Napoca, dar și în rândul colegilor și colaboratorilor săi din țară și din străinătate.

Sursa: Ziua De Cluj

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