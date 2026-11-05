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Politică

Băsescu: România a dus „politica prostului” față de SUA. Să alegi o tabără, naivitatea unui Guvern de analfabeți

c Scris de cristian anton
Băsescu: România a dus „politica prostului” față de SUA. Să alegi o tabără, naivitatea unui Guvern de analfabeți
Aosom
România a dus din 2004 „politica prostului” față de SUA, iar liderii s-au „cramponat” de ideea de a se întâlni cu Trump. Acum, alegerea dintre o tabără democrată sau republicană ar fi naivitatea unui Guvern de analfabeți, consideră Traian Băsescu.

Sursa: Stirile Pro.tv

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