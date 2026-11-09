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Politică

Bătaie violentă între două adolescente, în Teleorman! Martorii le filmau și le încurajau să se lovească

g Scris de georgiana balaban
Bătaie violentă între două adolescente, în Teleorman! Martorii le filmau și le încurajau să se lovească
Aosom
Scene revoltătoare au avut loc în localitatea Izvoarele, din județul Teleorman, unde două adolescente au fost implicate într-o confruntare violentă, sub privirile mai multor persoane. În loc să intervină pentru a opri conflictul, unii dintre cei prezenți au filmat întreaga scenă și le-au dat indicații fetelor despre cum să se lovească. Mai mult, o persoană care a încercat să le despartă ar fi fost împiedicată să intervină. Polițiștii au deschis o anchetă.

Sursa: Realitatea

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