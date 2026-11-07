 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Belgia aprobă proiectul care permite arestarea persoanelor fără acte în locuințe. Decizia provoacă un val de critici

d Scris de daniel mihai dragomir
Belgia aprobă proiectul care permite arestarea persoanelor fără acte în locuințe. Decizia provoacă un val de critici
Aosom
Belgia a adoptat o lege care permite poliției să intre în anumite locuințe pentru a aresta persoane fără drept de ședere, cu autorizarea unui judecător.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech