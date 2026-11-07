Benjamin Netanyahu, exclus de la guvernare. Președintele israelian Isaac Herzog l-a nominalizat oficial pe Gadi Eisenkot să formeze noul guvern

Președintele israelian Isaac Herzog l-a ales oficial pe fostul șef mikitar Gadi Eisenot pentru a forma noul guvern. Anunțul a fost făcut într-o declarație sâmbăta aceasta. În urma alegerilor parlamentare din 27 octombrie, nicio tabăra n-a reușit să obțină majoritatea în Parlamentul Israelului, dar blocul pro-Eisenkot a obținut sprijin din partea partidelor arabe din Lista […]

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