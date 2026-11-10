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Politică

Benjamin Netanyahu pledează pentru formarea unui guvern de uniune naţională sub conducerea sa, fără să fi primit mandat în acest sens. Gadi Eisenkot, rivalul său, urmăreşte formarea unui guvern „de coaliţie largă”

r Scris de redactor, roxana popa
Benjamin Netanyahu pledează pentru formarea unui guvern de uniune naţională sub conducerea sa, fără să fi primit mandat în acest sens. Gadi Eisenkot, rivalul său, urmăreşte formarea unui guvern „de coaliţie largă”
Aosom
Prim-ministrul în exerciţiu, Benjamin Netanyahu, a pledat din nou luni pentru un guvern de uniune naţională sub conducerea sa

Sursa: Stiri Pe Surse

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