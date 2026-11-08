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Politică

Benjamin Netanyahu riscă să piardă puterea după alegeri. Opoziția primește șansa de a forma noul guvern

ș Scris de știrile pro tv
Benjamin Netanyahu riscă să piardă puterea după alegeri. Opoziția primește șansa de a forma noul guvern
Aosom
Președintele Israelului a ales să-i acorde liderului opoziției, Gadi Eisenkot, prima șansă de a forma guvernul, după alegerile cu rezultat incert din 27 octombrie.

Sursa: Stirile Pro.tv

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