Berlinul o numește pe Katharina von Schnurbein ca responsabilă guvernamentală contra antisemitismului

Executivul de la Berlin a numit-o pe Katharina von Schnurbein în funcția de responsabilă guvernamentală pentru combaterea antisemitismului, succedîndu-i lui Felix Klein. Aceasta are o vastă experiență ca fostă coordonatoare a UE în acest domeniu. În timp ce activitatea ei este lăudată de ministrul de interne Alexander Dobrindt și de asociațiile evreiești conservatoare, numirea rămîne controversată mai ales în rîndurile stîngii.

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