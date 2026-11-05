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Politică

Bilanțul ITM Brăila: amenzi de peste 500.000 de lei în luna octombrie

m Scris de marian gheorghe
Bilanțul ITM Brăila: amenzi de peste 500.000 de lei în luna octombrie
Aosom
• în urma controalelor întreprinse de inspectorii de muncă brăileni, au fost identificate 12 persoane prestând muncă nedeclarată • valoarea amenzilor aplicate, numai în acest caz, a fost de 400.000 de lei Articolul Bilanțul ITM Brăila: amenzi de peste 500.000 de lei în luna octombrie apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

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