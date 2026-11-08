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Politică

Biroul permanent al PNL se reunește la ora 17:00, pe fondul revoltei primarilor și șefilor de CJ împotriva lui Bolojan

e Scris de emanuel focșan
Biroul permanent al PNL se reunește la ora 17:00, pe fondul revoltei primarilor și șefilor de CJ împotriva lui Bolojan
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Liberalii se reunesc astăzi în ședință. Potrivit surselor, Ilie Bolojan a convocat conducerea Biroului Permanent la ora 17. Ședința vine pe fondul unei revolte tot mai mari în partid. Tot mai mulți primari și președinți de consilii județene îl susțin pe Alin Tișe pentru șefia formațiunii. Pe de altă parte, Bolojan a început un turneu prin țară și își dorește formarea unei alianțe de dreapta pentru următoarele alegeri.

Sursa: Realitatea

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