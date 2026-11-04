În jur de 200 de oameni au venit, cu trenul, de la fabrica RAAL de la Prundu Bârgăului, pentru a face grevă la Bistrița și a cere socoteală conducerii pentru lunile bune de întârziere a salariului. Singurul care a ieșit să discute cu muncitorii care făceau grevă în fața fabricii a fost Paul Ilieș, care […] The post BISTRIȚA: GREVĂ la RAAL! Oamenii sunt disperați că nu și-au primit banii de luni de zile appeared first on Bistrițeanul.ro.

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