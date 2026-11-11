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Politică

Bloomberg: Rusia a eșuat în încercarea de a înlocui dolarul cu yuanul. Băncile chineze se tem de sancțiunile SUA

v Scris de vlad dobrea
Bloomberg: Rusia a eșuat în încercarea de a înlocui dolarul cu yuanul. Băncile chineze se tem de sancțiunile SUA
Aosom
Rusia a renunţat la eforturile care vizau înlocuirea dolarului american cu yuanul chinezesc în plăţile sale transfrontaliere, ca urmare a presiunilor vizând introducerea de sancţiuni secundare de către SUA, scrie Bloomberg.

Sursa: Stirile Pro.tv

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