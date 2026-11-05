Nu este prima întâlnire a artistului cu un Suveran Pontif. În 1997, acesta a cântat în fața Papei Ioan Paul al II-lea. The post Bob Dylan, în audiență privată la Papa Leon al XIV-lea, la Vatican. Ce cadouri și-au oferit cei doi appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗