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Politică

Bob Dylan, în audiență privată la Papa Leon al XIV-lea, la Vatican. Ce cadouri și-au oferit cei doi

r Scris de redactia cotidianul
Bob Dylan, în audiență privată la Papa Leon al XIV-lea, la Vatican. Ce cadouri și-au oferit cei doi
Aosom
Nu este prima întâlnire a artistului cu un Suveran Pontif. În 1997, acesta a cântat în fața Papei Ioan Paul al II-lea. The post Bob Dylan, în audiență privată la Papa Leon al XIV-lea, la Vatican. Ce cadouri și-au oferit cei doi appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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