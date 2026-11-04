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Politică

Bob Dylan s-a întâlnit cu papa Leon al XIV-lea la Vatican

a Scris de alecsandru ionescu
Bob Dylan s-a întâlnit cu papa Leon al XIV-lea la Vatican
Aosom
Legendarul muzician american Bob Dylan s-a întâlnit miercuri cu papa Leon al XIV-lea, în cadrul unei audienţe private, care a avut loc la Vatican, informează Reuters. Papa Leon al XIV-lea şi Bob Dylan, ambii născuţi în regiunea Midwest din Statele Uni...

Sursa: Stiri Pe Surse

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