Bob Dylan s-a întâlnit cu papa Leon al XIV-lea la Vatican

Legendarul muzician american Bob Dylan s-a întâlnit miercuri cu papa Leon al XIV-lea, în cadrul unei audienţe private, care a avut loc la Vatican, informează Reuters. Papa Leon al XIV-lea şi Bob Dylan, ambii născuţi în regiunea Midwest din Statele Uni...

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