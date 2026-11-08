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Politică

Bogdan Aurescu: 'Realitatea din teren și hărțile zonei câștigate de România la Haga arată că aproximativ 50% din suprafața Neptun Deep se află în zona care a fost revendicată de Ucraina în fața CIJ și pe care a câștigat-o România'

r Scris de roxana popa, redactor
Bogdan Aurescu: 'Realitatea din teren și hărțile zonei câștigate de România la Haga arată că aproximativ 50% din suprafața Neptun Deep se află în zona care a fost revendicată de Ucraina în fața CIJ și pe care a câștigat-o România'
Aosom
Această parte a Neptun Deep a fost câștigată de România prin hotărârea din 3 februarie 2009, cum se vede, chiar și cu ochiul liber, pe hartă”

Sursa: Stiri Pe Surse

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