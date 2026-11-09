Bogdan Tiberiu Iacob explică de ce fuziunea PNL cu partidul lui Ludovic Orban ar putea întârzia

Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob atrage atenția asupra unui posibil obstacol în calea fuziunii prin absorbție dintre PNL și Forța Dreptei, formațiunea condusă de Ludovic Orban. Într-o reacție publicată pe Facebook, acesta susține că mandatul de negociere acordat de conducerea liberală nu este suficient pentru finalizarea fuziunii, deoarece legea partidelor politice prevede aprobarea protocolului de către […]

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