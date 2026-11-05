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Politică

Boldur: Magistrală reuniune a fiilor satului

d Scris de denisa grega
Boldur: Magistrală reuniune a fiilor satului
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Remus V. GIORGIONI Nu-i român ca bănățanu’ Bănățan ca boldureanu’…” Primăria şi Consiliul Local al Comunei Boldur au organizat sâmbătă, 31 octombrie, un eveniment de [...] Articolul Boldur: Magistrală reuniune a fiilor satului a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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