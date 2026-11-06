 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Bolojan a explicat ce a căutat la primăria rebelului PSD Constantin Toma: "Vă spun ca să nu apară altceva"

a Scris de adrian zia
Bolojan a explicat ce a căutat la primăria rebelului PSD Constantin Toma: "Vă spun ca să nu apară altceva"
Aosom
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a dezvăluit, vineri, 6 noiembrie, în fața liberalilor buzoieni, că la prânz l-a vizitat la Primărie pe primarul PSD Constantin Toma. El a ținut să lămurească imediat că vizita nu are nicio semnificație politică. ”Vă spun să nu apară altceva, că trecem la PSD cumva, da? Deci ca să fiți liniștiți”, a declarat Bolojan.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech