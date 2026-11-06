Bolojan a explicat ce a căutat la primăria rebelului PSD Constantin Toma: "Vă spun ca să nu apară altceva"

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a dezvăluit, vineri, 6 noiembrie, în fața liberalilor buzoieni, că la prânz l-a vizitat la Primărie pe primarul PSD Constantin Toma. El a ținut să lămurească imediat că vizita nu are nicio semnificație politică. ”Vă spun să nu apară altceva, că trecem la PSD cumva, da? Deci ca să fiți liniștiți”, a declarat Bolojan.

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