Bolojan glumește după întâlnirea cu primarul Buzăului, Constantin Toma. „Să nu apară altceva”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a dezvăluit, vineri, în faţa liberalilor din Buzău, că la prânz l-a vizitat la primărie pe primarul PSD Constantin Toma, la invitația acestuia. Fostul premier a ţinut să lămurească imediat că vizita nu are nicio semnificaţie politică, informează News.ro. „Trecând pe aici, l-am sunat şi pe domnul Mocanu (Adrian Mocanu, liderul …

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