 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Bolojan glumește după întâlnirea cu primarul Buzăului, Constantin Toma. „Să nu apară altceva”

a Scris de adrian ilie
Bolojan glumește după întâlnirea cu primarul Buzăului, Constantin Toma. „Să nu apară altceva”
Aosom
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a dezvăluit, vineri, în faţa liberalilor din Buzău, că la prânz l-a vizitat la primărie pe primarul PSD Constantin Toma, la invitația acestuia. Fostul premier a ţinut să lămurească imediat că vizita nu are nicio semnificaţie politică, informează News.ro. „Trecând pe aici, l-am sunat şi pe domnul Mocanu (Adrian Mocanu, liderul …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech