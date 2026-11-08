Bolojan începe ”construirea” Polului Modernizării. Partidul lui Ludovic Orban fuzionează cu PNL

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a aprobat în ședință, cu „o foarte largă majoritate”, începerea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei și constituirea polului de modernizare. Anunțul a fost făcut duminică seară, 8 noiembrie, de către prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. Acesta a mai informat că, dat fiind că partidul este în opoziție, vor fi revitalizate comisiile de specialitate în care vor fi invitați ...

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