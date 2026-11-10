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Politică

Bolojan le-a "executat" politic pe Gorghiu și Pauliuc. Cele două liberale, scoase din delegația la NATO după ce l-au atacat pe liderul PNL

e Scris de emanuel focșan
Bolojan le-a "executat" politic pe Gorghiu și Pauliuc. Cele două liberale, scoase din delegația la NATO după ce l-au atacat pe liderul PNL
Aosom
Liderul PNL, Ilie Bolojan, continuă consolidarea controlului asupra partidului. Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc au fost înlocuite marți din Delegația permanentă a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO, la doar o zi după ce l-au criticat public pe președintele liberalilor și au contestat deciziile conducerii partidului.

Sursa: Realitatea

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