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Politică

„Bolojenistul” Constantin Toma, vizitat la Primărie de fostul premier şi primarul Capitalei, aflați în „schimb de experiență”

ș Scris de ștefan borcea
„Bolojenistul” Constantin Toma, vizitat la Primărie de fostul premier şi primarul Capitalei, aflați în „schimb de experiență”
Aosom
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), a publicat, vineri, o fotografie în care apare alături de Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu. ”Schimb de experiență între un fost şi doi actuali primari. Administrație pentru oameni, pentru comunități”, este mesajul lui Toma.

Sursa: Adevarul

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