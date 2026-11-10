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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Politică

BOMBĂ! LOBBY ADVENTIST PENTRU PATRIMONIUL BUZĂULUI! Clădiri de milioane, date gratuit? Proiect retras, pastori, primarul Toma și o conferință cu oficialități. Cine pregătește terenul pentru următoarea ședință CLM?

i Scris de iulian gavriluta
BOMBĂ! LOBBY ADVENTIST PENTRU PATRIMONIUL BUZĂULUI! Clădiri de milioane, date gratuit? Proiect retras, pastori, primarul Toma și o conferință cu oficialități. Cine pregătește terenul pentru următoarea ședință CLM?
Aosom
Când o comunitate religioasă solicită clădiri din patrimoniul municipal, evaluate la milioane de lei, iar proiectul ajunge pe masa Consiliului Local, este retras înainte de vot și, la câteva zile distanță, aceeași comunitate organizează o conferință la care defilează primarul, reprezentanți ai administrației, instituțiilor de control, poliției, jandarmeriei, educației, sănătății, presei și ai altor culte, […]

Sursa: News Buzau

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