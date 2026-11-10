BOMBĂ! LOBBY ADVENTIST PENTRU PATRIMONIUL BUZĂULUI! Clădiri de milioane, date gratuit? Proiect retras, pastori, primarul Toma și o conferință cu oficialități. Cine pregătește terenul pentru următoarea ședință CLM?

Când o comunitate religioasă solicită clădiri din patrimoniul municipal, evaluate la milioane de lei, iar proiectul ajunge pe masa Consiliului Local, este retras înainte de vot și, la câteva zile distanță, aceeași comunitate organizează o conferință la care defilează primarul, reprezentanți ai administrației, instituțiilor de control, poliției, jandarmeriei, educației, sănătății, presei și ai altor culte, […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗