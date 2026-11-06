Un conflict izbucnit într-o gospodărie din comuna Cristinești, județul Botoșani, s-a încheiat cu intervenția polițiștilor, evacuarea din locuință a unui bărbat și reținerea acestuia pentru 24 de ore. Botoșăneanul, în vârstă de 39 de ani, este cercetat pentru violență în familie, după ce și-ar fi agresat fizic membrii familiei. Incidentul s-a petrecut pe 3 noiembrie […] Articolul Botoșănean reținut după ce și-ar fi bătut membrii familiei. Polițiștii l-au evacuat din locuință apare prima dată în Monitorul de Botoșani.

Sursa: Monitorul De Botoșani Citește mai departe la sursa originală ↗