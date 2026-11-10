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Politică

Bruxelles-ul ia măsuri împotriva practicilor abuzive din comerțul online. Design-ul înșelător și modificările prețurilor în funcție de cerere, vizate

f Scris de florentina constantin
Bruxelles-ul ia măsuri împotriva practicilor abuzive din comerțul online. Design-ul înșelător și modificările prețurilor în funcție de cerere, vizate
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Prin intermediul unei noi legi prezentate miercuri, Comisia Europeană va viza practicile pe care site-urile web le-au folosit în ultimii 20 de ani pentru a câștiga mai mulți bani de pe urma consumatorilor....

Sursa: Dcnews

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