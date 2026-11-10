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Politică

Bucăți din Ucraina, date la schimb pentru pace? Tudor Curtifan taie orice speranță: Nu vom face decât să plasăm o bombă cu ceas

l Scris de loredana iriciuc
Bucăți din Ucraina, date la schimb pentru pace? Tudor Curtifan taie orice speranță: Nu vom face decât să plasăm o bombă cu ceas
Aosom
Negocieri la Abu Dhabi pentru oprirea războiului din Ucraina. Tudor Curtifan analizează cererile lui Donald Trump, pretențiile Moscovei și riscul unui acord fragil.

Sursa: Dcnews

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