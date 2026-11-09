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Politică

Budapesta schimbă regulile finanțării culturale în Transilvania. Cum vrea Peter Magyar să fie distribuiți banii

ș Scris de știrile pro tv
Budapesta schimbă regulile finanțării culturale în Transilvania. Cum vrea Peter Magyar să fie distribuiți banii
Aosom
Noul guvern de la Budapesta, condus de Peter Magyar, anunță o schimbare majoră în ceea ce privește modul în care sunt finanțate proiectele culturale ale comunității maghiare din România.

Sursa: Stirile Pro.tv

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