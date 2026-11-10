 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Bullying la Iași. Peste 25.000 de persoane în dialog. De la glumă la dosar penal

c Scris de clara dima
Bullying la Iași. Peste 25.000 de persoane în dialog. De la glumă la dosar penal
Aosom
Avocatul Marius Brănici avertizează că agresiunile dintre elevi pot atrage răspunderea penală, civilă sau sancțiuni școlare

Sursa: Ziarul Evenimentul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech

ZF Digital ’26. VIDEO - Interviu integral. Pavel Popescu, vicepreşedinte ANCOM: Înlocuirea echipamentelor chinezeşti din reţelele de acces radio (RAN) se amână, dar legea 5G se extinde la 6G, iar cu guvernul american „suntem foarte avansaţi în discuţii” pentru investiţii. Ce îşi propune ANCOM la reuniunea ITU de la Doha
Tech 10 Nov 2026

ZF Digital ’26. VIDEO - Interviu integral. Pavel Popescu, vicepreşedinte ANCOM: Înlocuirea echipamentelor chinezeşti din reţelele de acces radio (RAN) se amână, dar legea 5G se extinde la 6G, iar cu guvernul american „suntem foarte avansaţi în discuţii” pentru investiţii. Ce îşi propune ANCOM la reuniunea ITU de la Doha

ZF publică integral interviul video cu Pavel Popescu, vicepreşedintele ANCOM, înregistrat în contextul conferinţei ZF Digital Summit '26, la care...