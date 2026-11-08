 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Buton roșu de panică și sesizări anonime împotriva hărțuirii sexuale. Ce măsuri au luat universitățile din România

t Scris de teodora kovacs
Buton roșu de panică și sesizări anonime împotriva hărțuirii sexuale. Ce măsuri au luat universitățile din România
Aosom
Scandalul de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza în care este implicat fiul fostului ministru al justiţiei Todorel Toader aduce în atenţie posibilele abuzuri la care pot fi suspusi studenţii.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech