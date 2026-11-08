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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

BUZĂU: PRIMĂRIA PREGĂTEȘTE NOI SCUTIRI LA ÎNTREȚINERE. CINE VA SUPORTA, DE FAPT, CHELTUIELILE?

i Scris de iulian gavriluta
BUZĂU: PRIMĂRIA PREGĂTEȘTE NOI SCUTIRI LA ÎNTREȚINERE. CINE VA SUPORTA, DE FAPT, CHELTUIELILE?
Aosom
O propunere ajunsă în consultare publică ar putea modifica modul în care sunt repartizate anumite cheltuieli în blocurile din municipiul Buzău. Copiii cu vârsta de până la trei ani și persoanele netransportabile sunt categoriile vizate de proiectul inițiat de administrația locală. Dar dincolo de intenția socială, rămân câteva întrebări importante despre aplicare și despre cine […]

Sursa: News Buzau

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