BUZĂU: PRIMĂRIA PREGĂTEȘTE NOI SCUTIRI LA ÎNTREȚINERE. CINE VA SUPORTA, DE FAPT, CHELTUIELILE?

O propunere ajunsă în consultare publică ar putea modifica modul în care sunt repartizate anumite cheltuieli în blocurile din municipiul Buzău. Copiii cu vârsta de până la trei ani și persoanele netransportabile sunt categoriile vizate de proiectul inițiat de administrația locală. Dar dincolo de intenția socială, rămân câteva întrebări importante despre aplicare și despre cine […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗