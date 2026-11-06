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Politică

„Ca un trăsnet din senin”. Președintele Israelului, „îngrijorat” de decizia lui Trump de a opri ajutorul

t Scris de teodora marinescu
„Ca un trăsnet din senin”. Președintele Israelului, „îngrijorat” de decizia lui Trump de a opri ajutorul
Aosom
Președintele Israelului, Isaac Herzog, a declarat că a fost „ca un trăsnet din senin” anunțul făcut marți de președintele american Donald Trump, chiar în ziua alegerilor de la jumătatea mandatului, privind încetarea ajutorului financiar acordat Israelului de Statele Unite.

Sursa: Adevarul

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