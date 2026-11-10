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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Politică

Calendarul advent, tradiția germană adoptată de adulți (P)

a Scris de advertorial(
Calendarul advent, tradiția germană adoptată de adulți (P)
Aosom
În creștinism, Adventul este o perioadă interesantă, de dinaintea Crăciunului. Sezonul include patru duminici și se încheie pe 24 decembrie.

Sursa: Monitorul Cluj

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