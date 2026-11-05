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Politică

Călin Georgescu află astăzi dacă poate ieși din arest. Avocații cer arest la domiciliu

r Scris de realitatea.net
Călin Georgescu află astăzi dacă poate ieși din arest. Avocații cer arest la domiciliu
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Zi importantă pentru Călin Georgescu, care încearcă din nou să obțină o măsură mai blândă. Judecătorii de la Tribunalul București analizează joi, 5 noiembrie, cererea depusă de avocații fostului candidat la alegerile prezidențiale, prin care aceștia solicită înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Georgescu se află în continuare în spatele gratiilor, iar hotărârea pe care o va lua instanța nu va fi definitivă. Miza este dacă acesta va putea părăsi Arestul Central pentru a executa măsura preventivă acasă.

Sursa: Realitatea

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