Călin Georgescu ar putea scăpa astăzi de arestul preventiv. Curtea de Apel este așteptată să ia decizia finală, după ce Tribunalul București a dispus arestul la domiciliu

Călin Georgescu ar putea ieși din arestul preventiv după mai bine de o lună de detenție, după ce Tribunalul București a dispus înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu. Decizia nu este însă definitivă, iar Curtea de Apel București urmează să hotărască dacă admite contestația procurorilor DIICOT sau îi permite fostului candidat să plece acasă.

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