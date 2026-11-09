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Politică

Călin Georgescu cere înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar

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Călin Georgescu cere înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar
Aosom
Procesul în care Călin Georgescu cere să iasă din arest se reia luni în urma amânării de săptămâna trecută.

Sursa: Monitorul Cluj

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