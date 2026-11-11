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Politică

Călin Georgescu, din nou în fața instanței. Ce dosare are pe rol

r Scris de realitatea.net
Călin Georgescu, din nou în fața instanței. Ce dosare are pe rol
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Călin Georgescu ajunge miercuri, 11 noiembrie, din nou în fața instanței. Fostul candidat la prezidențiale urmează să dea explicații în dosarul în care este acuzat de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În paralel, acesta are termen și în dosarul de înșelăciune în care a cerut să fie cercetat sub măsura arestului la domiciliu.

Sursa: Realitatea

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