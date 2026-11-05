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Politică

Călin Georgescu, din nou în fața instanței. Fostul candidat la prezidențiale vrea să scape de arestul preventiv

a Scris de alexandru costea
Călin Georgescu, din nou în fața instanței. Fostul candidat la prezidențiale vrea să scape de arestul preventiv
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Călin Georgescu ajunge astăzi, din nou, în fața instanței. Judecătorii vor analiza cererea de înlocuire a arestului preventiv cu altă măsură. Fostul candidat la prezidențiale este implicat, în total, în cinci dosare penale.

Sursa: Digi24

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