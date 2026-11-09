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Politică

Călin Georgescu, în arest la domiciliu. Decizia Tribunalului București nu este definitivă

r Scris de razvan voiculescu
Călin Georgescu, în arest la domiciliu. Decizia Tribunalului București nu este definitivă
Aosom
Tribunalul București a judecat cererea formulată de Călin Georgescu privind înlocuirea arestului preventiv cu o măsură preventivă mai blândă. După deliberări, judecătoarea Diana Nicoleta Costea a rămas în pronunțare, iar instanța a decis înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu.

Sursa: Jurnalul Ro

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