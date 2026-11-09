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Politică

Călin Georgescu încearcă din nou să scape din arest. Astăzi e așteptată decizia Tribunalului București

l Scris de loredana bancăș
Călin Georgescu încearcă din nou să scape din arest. Astăzi e așteptată decizia Tribunalului București
Aosom
Tribunalul Bucureşti reia, luni, judecarea cererii depuse de Călin Georgescu prin care solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, şi anume arest la domiciliu sau control judiciar. Fostul candidat la alegerile prezidențiale, prin avocații săi, contestă și sechestrul pus pe conturile bancare.

Sursa: Digi24

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