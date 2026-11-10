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Politică

Camera Reprezentanților din SUA a blocat inițiativa de punere sub acuzare a șefului Pentagonului

P Scris de Petru Mazilu
Camera Reprezentanților din SUA a blocat inițiativa de punere sub acuzare a șefului Pentagonului
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Camera Reprezentanilor a votat mari, cu 211 voturi pentru i 204 împotriv, trimiterea rezoluiei de punere sub acuzare, iniiat de congresmanul Thomas Massie, ctre o comisie de specialitate, potrivit BB… [+1132 chars]

Sursa: mediafax.ro

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