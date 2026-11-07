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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Campanie de dezinformare împotriva forțelor de ordine, semnalată de Ministerul de Interne. Ce urmăresc mesajele distribuite

v Scris de vlad dobrea
Campanie de dezinformare împotriva forțelor de ordine, semnalată de Ministerul de Interne. Ce urmăresc mesajele distribuite
Aosom
Ministerul Afacerilor Interne atrage atenţia asupra unei campanii susţinute cu postări în online care incită împotriva forţelor de ordine.

Sursa: Stirile Pro.tv

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