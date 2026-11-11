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Politică

Cancelarul german Friedrich Merz amenință că va bloca bugetul UE dacă toate statele membre nu acceptă să finanțeze Ucraina

v Scris de viorica marin
Cancelarul german Friedrich Merz amenință că va bloca bugetul UE dacă toate statele membre nu acceptă să finanțeze Ucraina
Aosom
Cancelarul german Friedrich Merz condiționează sprijinul Berlinului pentru următorul buget multianual al Uniunii Europene de angajamentul tuturor statelor membre de a contribui financiar la susținerea Ucrainei, începând din 2027 și în anii următori.

Sursa: Adevarul

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