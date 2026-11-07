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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Când o femeie vorbește despre abuz, responsabilitatea nu este doar a ei. Cazul regizorului Felix Alexa (Cotidianul)

z Scris de ziar com copyright directway
Când o femeie vorbește despre abuz, responsabilitatea nu este doar a ei. Cazul regizorului Felix Alexa (Cotidianul)
Aosom
Revenirea în atenția publică a cazului Felix Alexa, odată cu angajarea regizorului la Teatrul (…)

Sursa: Ziar.com

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