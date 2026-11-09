Șoferii cărora polițiștii le rețin certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon, nu pierd întotdeauna automat dreptul de a circula cu mașina. În anumite situații însă, dovada înlocuitoare este eliberată fără drept de circulație, iar vehiculul nu mai poate fi condus nici măcar până acasă sau la service. În aceste cazuri, mașina trebuie transportată pe platformă, […] Articolul Când rămâi fără talon și nu mai ai voie să circuli cu mașina. Ce trebuie să faci pentru a-l recupera apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗