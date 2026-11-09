Doi lideri liberali au vorbit despre alianțele din teritoriu dintre PNL și PSD, dar și despre momentul în care acestea ar putea fi oprite. The post Când va rupe PNL alianțele din teritoriu cu PSD. Daniel Fenechiu spune când ar putea intra liberalii în „opoziție la toate nivelurile” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗