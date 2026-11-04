 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Candidaţii susţinuţi de Donald Trump, învinşi pentru că nu erau cei mai buni. E.S. Adrian Zuckerman explică eşecul republicanilor

f Scris de florin răvdan
Candidaţii susţinuţi de Donald Trump, învinşi pentru că nu erau cei mai buni. E.S. Adrian Zuckerman explică eşecul republicanilor
Aosom
Partidul Democrat a câștigat controlul ambelor camere ale Congresului SUA, în alegerile de la jumătatea mandatului, organizate pe 3 noiembrie. „Valul albastru” le-a adus mandate în state considerate până...

Sursa: Dcnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech