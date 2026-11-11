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Politică

Caraș-Severin: Singurul candidat respins la proba proiectului managerial, picat de o comisie contestată de Inspectoratul Școlar

a Scris de alina mitran
Caraș-Severin: Singurul candidat respins la proba proiectului managerial, picat de o comisie contestată de Inspectoratul Școlar
Aosom
Un profesor din Caraș-Severin acuză nereguli la concursul pentru postul de director al Școlii Gimnaziale Tirol. După ce a contestat nota primită la evaluarea planului managerial, punctajul său a scăzut cu peste 2,5 puncte. Inspectoratul confirmă probleme în componența comisiei.

Sursa: Adevarul

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