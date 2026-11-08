Care ar putea fi reacția PSD, dacă AUR ar cere suspendarea lui Nicușor Dan. S. Lăzăroiu: „S-ar putea să nu-i mai pese de voturi”

Sociologul și politologul Sebastian Lăzăroiu a explicat pentru Digi24 care ar putea fi reacția PSD-ului în cazul în care AUR ar cere suspendarea președintelui Nicușor Dan. „S-ar putea ca PSD-ului să nu-i mai pese de voturi. Important e să ne umplem cutiile de pantofi și să nu ne caute nimeni. Asta e foarte important”, spune Sebastian Lăzăroiu.

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