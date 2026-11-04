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Politică

„Carnagiu total”: Înfrângerea republicanilor de către democraţi în alegerile intermediare din SUA, una dintre cele mai ferme repudieri ale unui preşedinte din istoria modernă. Ce înseamnă tsunami albastru pentru Europa, comerţ, lumea afacerilor, politica externă şi pieţe?

c Scris de catalina apostoiu
„Carnagiu total”: Înfrângerea republicanilor de către democraţi în alegerile intermediare din SUA, una dintre cele mai ferme repudieri ale unui preşedinte din istoria modernă. Ce înseamnă tsunami albastru pentru Europa, comerţ, lumea afacerilor, politica externă şi pieţe?
Aosom
Pierderile pe care republicanii le-au suferit în alegerile de mijloc de mandat din această săptămână au marcat una dintre cele mai categorice...

Sursa: Zf Ro

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